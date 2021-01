Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, cuestionó este domingo las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra respecto al uso de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus (COVID-19). A través de las redes sociales indicó que el ahora candidato al Parlamento por Somos Perú “jamás creyó en la ciencia”.

“Ya sabemos por qué estamos como estamos: Martín Vizcarra jamás creyó en la ciencia. No sorprende que ahora recomiende tratamientos que no cuentan con respaldo científico para ‘curar’ el COVID. Más que lamentable, es peligroso. Nosotros sí creemos que sin ciencia no hay futuro”, escribió Guzmán en Twitter.

Pese a que este antiparásito fue desaconsejado por la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud (IETSI), Martín Vizcarra validó su uso.

Por eso, para Guzmán, “no sorprende” que el exmandatario recomiende el consumo de ivermectina para combatir el COVID-19.

El viernes 8 de enero, en una transmisión vía Facebook, Martín Vizcarra señaló:

“Pero miren el kit COVID-19. Había una bolsita de papel donde estaban tres medicamentos simples que se les entregaba: el paracetamol para el dolor de cabeza, para la fiebre; la ivermectina, que puede que no tenga una constatación científica rigurosa, médica, de laboratorio, pero que funciona”.