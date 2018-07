Julio Gutiérrez renunciará al CNM pero asegura "no haber hecho nada malo"

El Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM) sufrirá una nueva baja y es que el consejero Julio Gutiérrez Pebe renunciará a su cargo luego de conocidos los audios difundidos por IDL Reporteros en los que se denuncia el tráfico de influencias.

"Por ello estoy presentando mi renuncia irrevocable, para no ser un obstáculo en la reforma o la mejora que se pueda dar (en el CNM). El día de hoy, no pasa de las 9 de la mañana, va a estar presentada esa renuncia", adelantó.

Indicó que es consciente que su actitud y la de otros consejeros del CNM en los audios es "vergonzosa" con todo el país.

También evitó responder sobre la continuidad de Orlando Velásquez, al frente del CNM, ya que "eso depende de cada uno" de los consejeros.

"Yo soy consciente que no he hecho nada malo pero siendo consciente de haber dicho lo que he dicho (en los audios) es que me estoy yendo", declaró en RPP TV.

En ese sentido, subrayó que su "pecado" fue haber dicho algo que no hizo. "Tengo 35 años de servicio al Estado y es la primera vez que me veo envuelto en un problema como este, es un problema mayúsculo", puntualizó.

Mencionó que no sabía "absolutamente nada" de los negociados que realizaba el ex presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

"Conozco a este personaje (Walter Ríos) solamente por las relaciones que hay con todas las cortes pero no es mi amigo, no es que intimamos, en absoluto", anotó.

Gutiérrez pidió perdón al pueblo peruano y los profesionales del sistema de justicia del país por lo que dice en los audios, aunque insistió en que "no he hecho nada malo".

"No soy una persona mala, no he hecho malo a nadie", repitió.