El candidato al parlamento por Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, denunció hoy ante el Ministerio Público -específicamente ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios- al presidente del directorio holding peruano Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En diálogo con Gestión.pe el candidato explicó que la denuncia efectuada es a titulo personal en contra de Romero Paoletti y Fujimori Higuchi. En el caso del primero es por el delito de cohecho activo genérico y de la segundo por el delito de cohecho activo propio.

“Considero que hay indicios razonables de que la entrega de dinero realizado por Romero Paoletti [este confesó que entregó US$ 3.65 millones en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial del 2011] no correspondió para la campaña dado que ninguna ha superado los US$ 7 u US$ 8 millones. Lo que que ha ocurrido aquí es que este dinero se ha entregado en soborno, como una prebenda para asegurar que el fujimorismo desde el parlamento o desde la presidencia defendiera los intereses del holding de los Romero”, aseveró.

Para el exprocurador, el fujimorismo de alguna manera defendió los intereses de este grupo económico.

“Desde el parlamento, los fujimoristas defendieron los intereses de una de las empresas del grupo -como fue Alicorp- oponiéndose a la ley de Alimentación Saludable que impulsaban los octógonos durante todo el período parlamentario. Recordemos que el fujimorismo voto en contra de esta ley, y no solo eso sino que en el siguiente período legislativo, el fujimorismo volvió a estar en contra de modificar algunos aspectos del reglamento de esta ley, retardando su ejecución efectiva. Tanto así que en una reunión que sostuvo la señora Fujimori con el presidente Vizcarra, esta lo presionó para que no se aprobará el reglamento de la ley de octógonos, lo cual se concatena con la entrega de dinero que hizo el señor Romero al partido”, explicó.

Arbizu mencionó que también está denunciando a la Keiko Fujimori por falta en la declaración del procedimiento administrativo porque en ningún momento informó ante la ONPE que recibió US$ 3.65 millones del Grupo Romero y a Romero Paoletti por el delito de fraude en administración de persona jurídica debido a que el ejecutivo retiró dinero sin conocimiento de los accionistas.

“También estamos pidiendo al Ministerio Público que se investigue ante indicios de lavado de activos”, apuntó.