Juez Walter Ríos no podría defenderse por recurso de inconstitucionalidad por secreto de comunicaciones

Luego que se revelaran los audios por IDL-Reporteros donde se le escucha al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, favorecer a terceros dentro del Poder Judicial a cambio de negocios, el magistrado se pronunció a través de un comunicado.

En dicho documento enviado a algunas redacciones de prensa, Ríos sostiene que “ha tomado conocimiento de la existencia de una interceptación telefónica a mis comunicaciones, sin tener ninguna investigación penal que me haya sido comunicada formalmente”.

Con esas palabras, el juez superior titular inicia lo que se presume será su defensa en los próximos días. Así, señala que el Código Procesal Penal, en su artículo 454, “prevé un procedimiento específico para investigar a Jueces Superiores, como es mi caso”.

“Este procedimiento especial también se encuentra previsto en el art. 58 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Por tanto, las medidas limitativas de derechos, entre estas, la interceptación telefónica, deben ser dispuestas por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema”, expresa.

Además, el aún magistrado, indicó que ha presentado “un pedido formal a la Fiscalía Suprema de Control Interno que garantice mis derechos de realizar investigaciones que correspondan, toda vez que ha sido una Fiscalía incompetente la que ha violentado mi derecho fundamental al secreto de comunicaciones, infringiendo inclusive el deber de confidencialidad al que obliga el art. 15.2 de la Ley N° 37007”.

Al respecto, Gestión.pe consultó con dos abogados penalistas, uno perteneciente a la fiscalía.

“Es una defensa formal sobre la base que no se le podría investigar porque es una persona que tiene un foro especial y un procedimiento especial, pero no es el caso. Esta medida limitativa no fue contra él sino contra un tercero”, explica el penalista Carlos Caro.

“El descubrimiento era impredecible. Lo que ha pasado respecto de él y de otros jueces supremos es lo que en procesal se llama descubrimiento casual”, añade.

Por otro lado, la otra fuente consultada que se desempeña como magistrado en el ministerio público, sostuvo que “son alegatos de moribundo”.

“Circunstancialmente salió la información y es igual de válido porque no ha habido nada ilegal para obtener la información”, expresó.

Respecto a los delitos por los cuales sería investigado son tráfico de influencias que es un delito de corrupción de funcionarios.

“Inicia la investigación el fiscal de la nación y lo ve la sala superior anticorrupción”, agregó.

Así, el juez superior de la Corte Superior de Justicia del Callao tendría, a priori, una defensa endeble ante las evidencias difundidas por el medio de comunicación antes citado.