El juez supremo César San Martín emitió una declaración pública con motivo de la conversación que tuvo con el recluido ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos , lo cual consideró como un error.

San Martín explicó que la conversación sostenida trata sobre un pedido para subsanar un retraso respecto de un caso no contencioso de interdicción civil, el cual ya está resuelto y con sentencia pero faltaba notificar a los organismos pertinentes como son la Sunarp y Reniec.

“Por tanto no hubo voluntad de torcer la justicia”, dijo.

Además recalcó que se trataba de una causa propia, ya que es parte del procedimiento al involucra un caso muy delicado de su familia.

“Por lo que llamé al presidente de la Corte del Callao, con quien no tengo vínculo amical salvo el conocimiento de los cargos que se tiene en el Poder Judicial”, anotó.

El juez mencionó que en una causa propia no hay ventajas indebidas más aún en un tema de Derecho Civil no Patrimonial de carácter no contencioso.

“Quiero remarcar que, cuando hay retraso, cualquier litigante (y yo lo era) tiene el derecho de acudir al titular de la corte para que interponga su intervención respecto a la demora. No obstante, lamento el uso de palabras inadecuadas durante la conversación”, enfatizó.

En ese sentido, pidió "disculpas públicas" por el hecho, al reconoció como "un error por haber llamado para realizar un trámite sencillo y puntual" que estaba demorando.

"Me someto a los requerimientos que correspondan para evaluar mi conducta, en especial a la Sala Plena de la Corte Suprema", anotó.