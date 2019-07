Poder Judicial  suspende audiencia de Humala y Heredia ante nuevas pruebas

Un juez peruano suspendió este lunes una audiencia de control de acusación contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, en el proceso que se les sigue por presunto lavado de activos, después de informar que la Fiscalía presentó nuevas pruebas.



El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, postergó la audiencia hasta el próximo 6 de agosto para permitir que los abogados defensores tengan tiempo para revisar los nuevos elementos de acusación y preparar sus alegatos.



El fiscal Germán Juárez, integrante del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, incluyó nuevos documentos que al parecer obtuvo tras el acuerdo de delación premiada a la que llegó la Fiscalía con la constructora brasileña Odebrecht, que presuntamente entregó aportes irregulares a las campañas electorales de Humala de 2011 y 2016.



Entre los documentos entregados por Odebrecht a la Fiscalía se cuenta información encriptada sobre pagos de sobornos a funcionarios y políticos peruanos en los sistemas informáticos My Web Day y Drousys, que se usaban para llevar el reporte de la llamada "Caja 2" que presuntamente usaba Odebrecht para esas prácticas corruptas.



En mayo pasado, Juárez pidió que Humala sea condenado a 20 años de cárcel y Heredia a 26 años y medio por varios delitos relacionados con lavado de activos.



Al comienzo de la audiencia de este lunes, el fiscal Juárez señaló que la Primera Sala Penal de Acusaciones verá este miércoles una recusación presentada por la defensa de Humala y Heredia contra el juez Concepción, por presuntamente haber adelantado opinión cuando participó en un foro académico sobre lucha anticorrupción.



Por ello, el fiscal pidió al juez que la audiencia sea aplazada hasta una fecha posterior al miércoles "a fin de evitar nulidades posteriores y por la transparencia del proceso", pero Concepción rechazó su solicitud.



A su salida de la sala de audiencias, Juárez declaró a periodistas que la recusación "no tiene fundamento" y buscaría dilatar el proceso, algo que, aseguró, se "ha venido haciendo con una serie de tutelas (recurso de amparo) que se han presentado una vez que se concluyó con la investigación preparatoria".



"Para mí no tiene fundamento, toda vez que el juez (Concepción) Carhuancho ha hablado en una cuestión académica sobre aspectos generales de los casos anticorrupción, pero en ningún momento tocó el tema del proceso en sí, que es el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por lo tanto, para mí no tenía ningún sustento fáctico", concluyó.



Humala y Heredia ya cumplieron 9 meses de prisión preventiva, hasta abril de 2018, cuando una resolución del Tribunal Constitucional ordenó su liberación por una presunta vulneración del derecho a la presunción de inocencia.