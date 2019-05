Enrique Cornejo: Poder Judicial rechazó pedido de prisión preventiva

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, dictó anoche comparecencia con restricciones para Enrique Cornejo , ex ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García.



Asimismo, el magistrado dictó la misma medida para Oswaldo Plasencia, ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico; Jorge Luis Menacho Pérez, ex miembro del Comité de Licitación del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima, y a Raúl Torres Trujillo, ex director de Provías Nacional.



El juez Sánchez determinó que los cuatro investigados no podrán salir de Lima o viajar al extranjero en el tiempo que dure el proceso y deberán presentarse cada 30 días en el juzgado del caso y justificar sus actividades.

Con esta decisión el titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el requerimiento del Ministerio Público que pedía 36 meses de prisión preventiva para todos los imputados.

La fiscalía sindica a Enrique Cornejo como autor de los presuntos delitos de colusión, lavado de activos y cohecho pasivo propio, mientras que a los otros ex funcionarios se les sindica haber cometido colusión y lavado de activos. Todos son sindicados, también, como parte de una organización criminal liderada por el fallecido ex presidente Alan García.

Los abogados de los imputados hicieron uso de la palabra para sustentar la defensa de los investigados por el equipo especial Lava Jato.

El miércoles y jueves, el Ministerio Público fundamentó el pedido de prisión preventiva contra el ex ministro Enrique Cornejo. Se refirió también al accionar de Oswaldo Plasencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Torres Trujillo.

En la audiencia, la fiscal adjunta Meryl Huamán Altamirano sostuvo que Cornejo se habría coludido con representantes de Odebrecht para que le otorgaran la buena pro del proyecto mencionado.

Asimismo, explicó que los decretos de urgencia para modificar el marco legal, se dictan de “manera excepcional y cuando existe una urgencia”; sin embargo, de acuerdo con la tesis fiscal la situación que atravesaba el país “no era justificación” para adoptar esta medida y llevar a cabo el proyecto.



Por su parte, Cornejo descartó haber beneficiado a Odebrecht con la buena pro de la línea 1 del metro de Lima (tramos 1 y 2) con decretos de urgencia publicados durante su gestión en el segundo gobierno de Alan García y dijo sentirse orgulloso de haber dirigido un equipo para la realización de la obra en beneficio de la población.

“El consorcio ganador [Odebrecht y Graña y Montero] ganó al 90% del valor referencial. La ley permite que, frente al valor referencial, el que pretende ganar vaya al 90% o 110%. ¿Qué haría en su sano juicio una empresa que tiene coimeados a funcionarios y cree que ya tiene asegurado el concurso, se iría a 90% o 110%?", sostuvo en su intervención en la audiencia.

"Las empresas que están seguras van al 110%, Odebrecht concursó al 90%, no estaban seguros de ganar. Probablemente coimeraron a algunos funcionarios, pero a mí no, ni a los que estamos acá”, señaló.