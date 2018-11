El congresista Juan Sheput lamentó esta tarde la renuncia de Guido Lombardi a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) y aseveró que este alejamiento "definitivamente afecta" al grupo oficialista. El legislador dijo creer que las votaciones sobre el informe final de la Comisión Lava Jato motivaron el alejamiento del parlamentario.

"Lamentamos [la renuncia], pues Guido Lombardi es un parlamentario que se ha desempeñado con corrección, con eficacia, ha presentado muy buenos proyectos de ley y definitivamente esto afecta a la bancada, pero esperamos que en el futuro podamos adecuarnos a esta situación", sostuvo en diálogo con Canal N.

"[ Lombardi] indica que han habido algunas votaciones con las cuales él no ha estado de acuerdo y se puede desprender que han sido votaciones de algunos miembros de la bancada que han sido similares a las de Fuerza Popular y el Apra. Entonces, eso podría haber significado el alejamiento", señaló.

Sheput aseveró que dentro de su bancada deben mostrar "la resiliencia suficiente" para poder recomponerse ante la pérdida de un legislador.

Precisó que tras ello Peruanos por el Kambio debería de "tener mucho mayor cuidado en lo que se refiere a nuestras votaciones, nuestros acercamientos políticos y sobre todo la forma como enfrentamos la corrupción".

"Una renuncia es un gesto político de un nivel que no podemos de ninguna manera subestimar, la renuncia a una agrupación es una cuestión meditada, en este caso la renuncia de Guido es principista", manifestó.

Esta tarde el congresista Guido Lombardi renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) arguyendo que en la misma existe "escaso compromiso con las líneas matrices del Gobierno" y desde ahí "no es posible darle al presidente el apoyo que sus propósitos merecen".

Consideró cuestionable, en ese sentido, la alineación del oficialismo con el voto de bancadas "que pretenden blindar a las organizaciones políticas respecto a delitos".

"No le debo adhesión a un grupo que ha mostrado, con honrosas excepciones, escaso compromiso con las líneas matrices del gobierno, por lo que he llegado al convencimiento que desde la actual bancada no es posible darle al presidente Vizcarra el apoyo que sus propósitos merecen", sostuvo en una carta enviada a los voceros de su ya ex bancada.