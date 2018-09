Juan Sheput: el Congreso se puede cerrar si no escucha a la población

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput sostuvo que el Parlamento es una "entidad cerrable" en tanto no represente a la mayoría de la sociedad que exige un cambio en el sistema de administración de justicia.

"Si las instituciones no son capaces de entender que el 93% de la gente exige cambios en justicia, entonces para qué están las entidades que se supone intermedian, como el Parlamento. Que no haya esa lectura es lo que convierte al Parlamento en una entidad cerrable porque no representa a la sociedad", señaló a ATV.

El parlamentario se refirió a las cifras de la más reciente encuesta de GFK en la cual un 93% considera que Fuerza Popular respalda la permanencia de Pedro Chávarry en el cargo de fiscal de la Nación porque les conviene tener a alguien afín en este puesto dentro del Ministerio Público.

En este sentido, Juan Sheput dijo que hay riesgo de un blindaje en el proceso que enfrenta el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

"Dilatar, en este caso, la lucha contra la corrupción a partir de la protección de una persona descalifica las instituciones", remarcó el legislador de Peruanos por el Kambio.

Juan Sheput respondió, además, a las críticas de un sector del Parlamento por no incluir a otros fiscales en el informe que recomienda la destitución de Pedro Chávarry y su inhabilitación por 10 años.



"Mi ámbito de acción se limita a la denuncia del congresista Marco Arana. Si a mi me hubiera tocado una denuncia de Marco Arana sobre Pablo Sánchez o cualquier otro personaje, lo investigaría", explicó.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatiría la próxima semana el informe que recomienda sancionar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por estar implicado en los llamados “CNM audios”.