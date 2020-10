El politólogo Juan de la Puente consideró que la posibilidad de una vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, Martín Vizcarra todavía está latente. Como se sabe, las bancadas de Unión por el Perú, Podemos y el Frente Amplio están promoviendo una iniciativa en esta dirección.

“La manera en cómo se produjo la primera operación (de vacancia) fue muy torpe, pero yo no diría que el asunto de la vacancia ya está resuelto, porque no sabemos qué tipo de relaciones vendrán con que evidencias, y como se avanzarán en las próximas semanas en las indagaciones que se encuentra haciendo hoy día la Fiscalía”, dijo en Ideeleradio.

“Este hecho podría cambiar notablemente en función de lo que pase en los próximos días. Lo que quiero decir que hay todavía una posibilidad de vacancia que se encuentra latente”, agregó.

En este sentido, recordó que tres bancadas están comprometidas con el objetivo de plantear una nueva moción de vacancia contra Vizcarra.

Añadió que las nuevas acusaciones han dejado arrinconado al presidente Martín Vizcarra. “Me preguntaban sobre su defensa y en la entrevista con Rosa María Palacios ella le dice que no tiene defensa legal. Tengo la impresión de que no tiene un discurso legal el presidente, tiene un discurso político, entonces seguimos en la idea de una presidencia solitaria. La palabra entorno del presidente a mí solo me lleva al Gabinete. Resulta curioso porque en estas últimas semanas es más activo que el presidente, incluso tiene un poco más de legitimidad política. Vemos ministros viajando y el presidente arrinconado en una esquina defendiéndose”, manifestó el analista.

Por último, opinó que la gente sigue viendo la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, Martín Vizcarra, como un problema y no como una salida a la crisis.

“Cuando renuncia el presidente Pedro Pablo Kuczynski en abril del 2018, ya era evidente que la vacancia era una salida, que no era un problema como lo fue en el mes de diciembre. Todavía la vacancia en el Perú aparece como un problema y no como una salida”, expresó.