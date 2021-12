El ministro de Defensa, Juan Carrasco, se presentó esta tarde ante la Comisión de Defensa del Congreso para responder sobre la reunión que sostuvo en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea, Breña, con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Lo concreto es que yo he ido de voluntario, he ido de oficio (a Breña). Digamos, la hora no es una hora de visita, no es horario de oficina. No son las 4:00 p.m., era altas horas de la noche. Yo recién estaba asumiendo el cargo en el Ministerio de Defensa y necesitaba conversar temas personales con él. Por eso acudo a esa casa. Definitivamente ha sido un tema de oficio. Yo no sabía si estaba o no estaba en esa casa, por eso es que lo esperé”, dijo.

De este modo, Carrasco Millones retrocedió en sus declaraciones anteriores, pues hora indicó que la reunión se debió a temas personales, sin embargo, el 30 de noviembre, dijo que se abordaron temas de “defensa de la Nación”.

“(...) En otros tiempos, en otros gobiernos, son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado y lo que se trata en esas reuniones -desde mi posición como ministro de Defensa- nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la Nación y, por lo tanto, debemos conservar la reserva de ese tipo de reuniones”, declaró el titular del Mindef a Exitosa semanas atrás.

Aquella declaración del ministro de Defensa difiere de lo manifestado posteriormente por el mandatario Pedro Castillo durante un mensaje a la Nación desde Palacio de Gobierno.

Acompañado por sus ministros, el jefe de Estado aseguró que “las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno” y que las citas en Breña eran de carácter “personal”.

Juan Carrasco es parte de los funcionarios públicos que fueron captados acudiendo a la casa en Breña donde Castillo Terrones realizaba reuniones extraoficiales.

“Considero pertinente que yo me referí a las reuniones que ocurrían en otros gobiernos. En ese contexto fueron mis declaraciones. Quizás no expresé con claridad mis ideas. Pido disculpas”, dijo el ministro ante los congresistas, este lunes 13.

Reunión en Breña con el presidente no se concretó

Asimismo, Juan Carrasco negó que sus declaraciones denoten una contradicción, pues, aseguró, su declaración fue “una apreciación”.

“La información que he precisado respecto la entrevista la he contextualizado dentro de información que yo no había visto. No había visto el reportaje (...) Luego hice una apreciación de lo que podría conversar con un ministro de Defensa, pero específicamente en este tema, como dije anteriormente, esta reunión no se llevó a cabo. Solo fui a conversar temas personales”, aseveró.

“No hay contradicción porque he señalado eso de lo que pasa, lo que ha pasado en otros gobiernos respecto a las reuniones que tiene el presidente con un ministro de defensa, en cualquier ámbito”, agregó.