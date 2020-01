El empresario peruano-israelí, Josef Maiman, reconoció que a través de sus cuentas las empresas Odebrecht y Camargo Correa realizaron pagos irregulares al expresidente Alejandro Toledo.

Detalló que Odebrecht pagó entre $30 millones y $31 millones mientras que Camargo Correa $4 millones.

Maiman realiza la declaración ante el Equipo Especial Lava Jato y el juez Richard Concepción Carhuancho en una audiencia especial denominada prueba anticipada.

Agregó que ese era el monto total que la empresa abonó en coimas al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interocéanica.

El testimonio

La declaración se realiza desde Israel a través de una videoconferencia.

El empresario, además detalló que en noviembre del 2004 sostuvo una reunió con Jorge Barata, cuando este era superintendente de la constructora Odebrecht en Perú, en una propiedad ubicada en el distrito de Barranco. Fue allí donde Barata le mostró el contrato de la Interoceánica.

En otro momento, Maiman, señaló que ese era el monto total que la empresa abonó en coimas al expresidente Alejandro Toledo por la carretera Interocéanica.

“Son documentos ficticios por un tema operativo de él (Barata). No tengo relación con la obra. Lo único que me interesaba es que el monto sea correcto y que yo no tenga ninguna responsabilidad”, comentó.