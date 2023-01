El presidente del Congreso de la República, José Williams (Avanza País) se pronunció sobre las reformas políticas que se están evaluando en el Legislativo y la posibilidad de que los parlamentarios puedan ser reelegidos.

En ese sentido, Williams Zapata consideró que no es el momento adecuado para la reelección de legisladores, debido a que el país está pasando por una situación difícil y no sería algo bien visto por la ciudadanía.

“La reelección de los congresistas creo que es un asunto que en estos momentos es difícil, no se ve bien por la población (...) es delicado. Sin embargo, es obvio que una persona que ha ejercido un cargo va a tener experiencia para poder hacerlo mejor la siguiente vez. El poblador o ciudadano que no lo quiere no debe elegirlo. El momento no es adecuado”, declaró para la prensa.

El titular del Congreso agregó que hay cambios que sí pueden realizarse, como añadir un acápite al artículo 117 de la Constitución, en donde se contemplen también delitos de corrupción para que un jefe de Estado pueda ser acusado. Además, planetó la renovación por mitades de la representación nacional.

En otro momento, José Williams se dirigó a los parlamentarios que votaron a favor de adelanto de elecciones al 2024 en la primera legislatura, y pidió que también lo hagan en una segunda votación, pues dijo que “han empeñado su palabra”.

“(Las elecciones para el 2024) Obedecen a recomendaciones que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. Ellos necesitan un periodo de tiempo para poder desarrollar todos los pasos que tiene una elección y hacer las reformas que se puedan”, sostuvo.

Asimismo, el presidente del Parlamento aseguró que la mandataria Dina Boluarte no está evaluando ningún tipo de renuncia. Por tal, alegó que el cargo le corresponde por sucesión constitucional.