El director Ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, afirmó que hasta el momento hay 1,250 actas con observaciones que serán remitidas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), los mismos que las resolverán en un plazo de “una semana o diez días”.

Explicó que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son las encargadas de enviar las actas observadas al JEE correspondiente.

“Los Jurados Electorales Especiales van a ir resolviendo en función a cómo vayan recibiendo estas actas y luego de eso lo que resuelva el Jurado Electoral Especial, si uno de los dos partidos no está de acuerdo puede apelar, tiene tres días para apelar, y viene el acta a Lima para que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente resuelva, eso podría demorar más de una semana o unos diez días”, sostuvo en RPP.

No obstante, recalcó la resolución de las actas observadas “estadísticamente no servirían para cambiar el resultado” de la segunda vuelta. Por ello – según Villalobos - hasta no tener “una gran cantidad de actas resueltas” por los JEE no se conocerá si el ganador de la segunda vuelta es Pedro Castillo o Keiko Fujimori.

Asimismo, el experto en derecho electoral aseguró que entre los votos de los peruanos en el exterior y los que sufragan en zonas rurales falta más de medio millón de votos por contabilizar en la ONPE.

“Solo en el voto del extranjero debe haber 300 mil votos, faltaría más de medio millón de votos o 600 mil votos por contabilizar. En ese 6% que todavía falta procesar se encuentra también el voto rural. Además de los 300 mil que más o menos van a ser resueltos por los Jurados Electorales Especiales que están observadas”, enfatizó.