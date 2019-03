José Luis Lecaros: La corrupción no está generalizada en el Poder Judicial

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, consideró que el principal problema que ataca a su institución es el presupuestario. Sobre la corrupción, indicó que se trata de un problema que no está generalizado en el Poder Judicial.

“[El principal problema] Creo que es el presupuestario, que trae como consecuencia la sobrecarga. El 90% de las quejas no es por corrupción, sino por retrasos. Obviamente [la corrupción] es un problema no solo del Poder Judicial sino de toda la sociedad, pero les aseguro que no está generalizado en el Poder Judicial”, manifestó en entrevista con El Comercio.

Consultado por la situación del ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y del vocal supremo Ángel Romero, implicados en los CNM Audios, José Luis Lecaros sostuvo que la Comisión de Ética de la institución “ya tiene en sus manos las denuncias”.

“Respecto a esos magistrados que, se dice, estaban involucrados con Los Cuellos Blancos, el Congreso archivó las denuncias. El reglamento de la Comisión de Ética [del PJ] se ha aprobado hace 15 días y ya tiene en sus manos las denuncias contra estos señores”, afirmó.

En ese sentido, refirió que están “atados de manos” al respecto, porque “se planteó al Congreso una iniciativa para que la sala suprema tome medidas mientras se formaba la Junta Nacional de Justicia, pero no prosperó”.

Finalmente, el presidente del Poder Judicial se refirió una vez más a la ley de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reiteró que puede reformarse en el camino.

El último viernes se eligió a los dos rectores que formarán la comisión especial a cargo de seleccionar a los miembros de la JNJ. Se trata de Jorge Alva Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y de Antonio Abruña Puyol, rector de la Universidad de Piura.

“En realidad, la ley que ha creado la JNJ es el comienzo de una reforma, podemos perfeccionarla en el camino. Hay algunos reparos que le haría. La ratificación [cada 7 años] es una espada de Damocles que pende sobre los jueces y afecta la independencia”, dijo.