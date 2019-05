José Domingo Perez: "Ante esta situación debe tomarse una medida como la cuestión de confianza"

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, afirmó que luego de que la Comisión Permanente decidiera archivar este martes la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, el presidente Martín Vizcarra debería evaluar solicitar una cuestión de confianza ante el Parlamento.

"Al ver lo que ha sucedido el día de hoy me indignó y también siento que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza. De una vez cambiar esta situación", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En otro momento, Pérez afirmó que con la presentación que tuvo el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry ante la Comisión Permanente este martes se "ha demostrado" que tiene "una cierta vinculación" con Fuerza Popular.

"En las conversaciones del chat de La Botica se establece una vinculación que tendrían ciertas personas que integran estos grupos de interés que apoyan a Keiko Fujimori con quien era fiscal de la Nación en ese entonces, Pedro Chávarry. Se buscaba desacreditarme, destruirme y retirarme de la investigación", recordó.

"A través de esta presentación de Pedro Chávarry [ante la Comisión Permanente] se ha demostrado que hay una cierta vinculación [con Fuerza Popular]", señaló.

El otrora titular del Ministerio Público cuestionó, durante su defensa, las formas en las cuales el equipo especial del caso Lava Jato se pidió la detención de Keiko Fujimori y el fallecido ex presidente Alan García Pérez.

“No defiendo ni defenderé a los corruptos ni la corrupción, pero ¿tiene lógica que al ex presidente Alan García lo hayan querido detener sin acusación fiscal y sin ningún indicio? […] ¿Tiene sentido que Keiko Fujimori tenga que afrontar 36 meses de prisión preventiva sin acusación fiscal, sin que se haya probado que ha recibido dinero directamente de alguien?”, sostuvo Chávarry.

Al respecto, Pérez indicó que una de las razones por las cuales brindó la entrevista es para negar lo dicho por Chávarry. Aseguró que todos los fiscales del equipo especial coordinado por Rafael Vela se han sentido agraviados por lo dicho por el aún fiscal supremo.

En otro momento, se mostró preocupado por la decisión de la Comisión Permanente de archivar la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry y dijo creer que lo dicho por el ex fiscal de la Nación fue parte de "una estrategia".

"A mí como fiscal sí me preocupa la decisión que ha adoptado el día de hoy el Congreso, porque el día de mañana tengo que volver a la fiscalía a continuar con mis labores y tengo un fiscal supremo que ya cuestionó mi actuación", manifestó.

"Pedro Chávarry ha ido al Congreso a dar algún tipo de especulaciones para sembrar probablemente algún tipo de estrategia que, posiblemente, quienes están defendiendo los intereses de estas personas, luego van a levantar y lo van a hacer suyo", añadió.