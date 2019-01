José Domingo Pérez: Filtración de acuerdo con Odebrecht evidencia que buscan frustrarlo

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial para el caso Lava Jato, señaló que la filtración vía redes sociales de algunas páginas del preacuerdo con la empresa Odebrecht revela que hay un interés de parte de algunas personas en frustrar la firma de este documento que permitiría aportar más elementos en un posible juicio oral.

"Se van a mejorar los controles, definitivamente. Vamos a solicitar la reevaluación del personal, mayor nivel de seguridad, pero evidencia que lo que se está buscando es frustrar (el acuerdo con Odebrecht)", dijo en una entrevista a Radio Santa Rosa.

José Domingo Pérez advirtió que las imágenes habrían sido tomadas por personas que tuvieron acceso a su despacho y recordó que, a finales de diciembre, tuvo que lacrar su oficina porque se había registrado un problema en el control biométrico de la puerta.

"Me preocupó esta situación porque me da a entender que alguien ha ingresado a mi oficina y ha tomado fotografías del acuerdo [...] Que salga esto finalmente confirma que, en efecto, hay informantes o personas que no están cumpliendo su labor adecuadamente dentro de la fiscalía", añadió.

El fiscal Pérez destacó que, de frustrarse el acuerdo, no podrían contar con testimonios que son centrales de parte de funcionarios de Odebrecht para los posibles juicios orales.

"Determinados sectores están siendo muy críticos porque se ha dado a conocer el acuerdo preparatorio. Tienen un interés, y el interés es de que no se lleve con éxito la finalización de este acuerdo y que no continúe el proceso, que termine y haya impunidad", comentó.

José Domingo Pérez informó que todavía no hay resultados concretos de la diligencia de verificación de datos que llevó a cabo este lunes en el local central de Telefónica ubicado en La Victoria y que hoy seguirán con estas labores en otro edificio.

"Ayer se ha verificado que ellos han implementado un software nuevo que permite recuperar información más allá de los tres años, y eso es lo que están entregando a las autoridades a nivel nacional. También que conservan, en otro inmueble, información que puede ser utilizada pero que no están obligados por ley a entregar. Esto demandaría un procesamiento por un software para que se pueda recuperar. Hoy se va a realizar esa diligencia", indicó.