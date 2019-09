El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, dijo esperar que el recurso de hábeas corpus presentado por la familia de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, "no sea amparado por el Tribunal Constitucional (TC)".

Recordó que la prisión preventiva que solicitó en contra de la excandidata presidencial se sostuvo en la obstaculización a la justicia por parte de su organización.

"Lo que buscó Keiko Fujimori es que no se averigüe la verdad; es decir, buscó entorpecer la investigación. ¿Nos estamos olvidando que también están incorporados como investigados los abogados Giuliana Loza, el abogado Arsenio Oré Guardia y otros abogados que se prestaron precisamente para interferir en la libre voluntad del testigo para que de una declaración falsa?", se preguntó.

"Todos estos argumentos que fueron recogidos por seis magistrados de la Corte Suprema que ha establecido en la última casación que estamos ante una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político. Entonces, lo que espero es que este hábeas corpus no sea amparado por el TC", sostuvo en una entrevista con Canal N.

En esa línea, Pérez Gómez se refirió a la elección de los miembros del TC citando al exprocurador Luis Vargas Valdivia quien dijo que los congresistas implicados en el caso Lava Jato estarían intentando "cambiar el marco legal con un TC a la medida".

El fiscal explicó que prefería citar lo dicho por el exprocurador para evitar que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público le inicie una investigación por sus declaraciones.

Al ser consultado sobre las posibles interferencias existentes en la investigación que realiza, el fiscal remarcó que "no es ninguna novedad que se busque infiltrar" los procesos que lleva a cabo y cuestionó los ataques que recibe diariamente por parte del colectivo La Resistencia.

"Lo que se busca a través de estos actos es intimidar. No solamente para que los fiscales no cumplamos con nuestra labor, sino para que los testigos se retraigan del caso y no colaboren", aseveró.

"Si bien hay el derecho a la crítica, este no puede ser abusado levantando situaciones que son falsas, calumniando, difamando", lamentó.

En otro momento, cuestionó que se diga que pretende "hacer un show del trabajo fiscal" con las investigaciones a su cargo.

“He escuchado que se dice que pretendo hacer un show del trabajo fiscal, eso es falso, porque como defensor de la sociedad agraviada de quienes han cometido crímenes tengo que defender mi trabajo y defender las causas que vengo conociendo”, señaló.