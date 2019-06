Fiscal Domingo Pérez revela inactividad que permitió que Alejandro Toledo salga del Perú

El fiscal José Domingo Pérez, integrante el equipo especial del caso Lava Jato, reveló este domingo en "Panorama" que ha elevado un informe al fiscal superior Rafael Vela sobre la presunta inacción que habría tenido el ex coordinador del equipo especial Hamilton Castro para asegurar la presencia del ex presidente Alejandro Toledo durante el proceso en su contra.

Pérez indica en el documento que la información sobre el soborno de Toledo por parte de Odebrecht fue conocida por el fiscal Hamilton Castro el 21 de noviembre del 2016.

En aquella fecha, el otrora jefe del Estado (2001 - 2006) se encontraba en Lima y estuvo 27 días en nuestro país sin que se pida ninguna medida restrictiva en su contra.

"Yo no soy el órgano que deba determinar la responsabilidad o no del señor Hamilton Castro. Yo sí estoy en la obligación, una vez concluido el proceso de colaboración eficaz, de informar las incidencias de lo que han ocurrido, no hacerlo implicaría un incumplimiento por no decir un encubrimiento y yo para eso no estoy", sostuvo en una entrevista con "Panorama".

"No soy yo quien deba calificar este hecho, por lógica no es usual, pero en otros casos como en el del señor García Pérez, apenas tuvimos información sobre la conferencia que habría sido pagada por Odebrecht solicitamos impedimento de salida del país", recordó.

Al respecto, el fiscal Hamilton Castro indicó que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no le brindó información sobre el caso de Toledo hasta febrero del 2017, fecha en la que procedió a tomar medidas restrictivas en su contra.

Consideró, en esa línea, que la acusación de Pérez es una "apreciación subjetiva" que niega "absolutamente".

"Lo que se debe señalar es que si bien la declaración se da en la fecha que usted menciona, el señor Barata no proporcionó ningún documento, sino lo que acordó fue que la empresa Odebrecht, una vez que concluyera el proceso de negociación del inicio de la colaboración iba a proporcionar los documentos de corroboración", señaló.

"Estos documentos presentados por la empresa Odebrecht fueron proporcionados recién en febrero del 2017, con lo cual la fiscalía de inmediato procedió. Los nombres de las empresas offshore desde las cuales se hicieron las transacciones a las cuentas del testaferro del señor Maiman, así como los números de cuenta los tenía Odebrecht", indicó.

Como se recuerda, Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias.

En abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra Toledo Manrique por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva.