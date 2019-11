El fiscal José Domingo Pérez dijo confiar este viernes que “a más tardar el lunes” el procurador público del Poder Judicial pedirá la nulidad del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que estuvo a favor del hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Pérez indicó que envió un oficio “en horas de la tarde”. Esto debido a que en la resolución del TC “no hay sentencia porque no hay cuatro votos de los magistrados para poder estimar que esta decisión es debida o acorde con la Constitución”.

“Yo acabo de presentar, en horas de la tarde, un oficio, un documento, solicitando al procurador público del Poder Judicial que plantee, pida o formule la nulidad correspondiente a la sentencia que declara fundado el hábeas corpus que dispone la excarcelación de la investigada Keiko Fujimori”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“Confiamos que el procurador público del Poder Judicial atendiendo al pedido por escrito a nombre del despacho que jefaturo pida la nulidad de dicha sentencia del TC a más tardar el día lunes”, añadió.

Pérez consideró que si bien hay cuatro votos a favor de la libertad de Fujimori Higuchi, el voto en singular del magistrado Carlos Ramos no está de acuerdo en los argumentos de sus colegas que votaron a favor de la liberación de la excandidata presidencial.

"Hay decisiones anteriores del TC que señala que mientras no se den los cuatro votos, no se puede hablar de sentencia. En ese sentido, es incongruente, no se puede ejecutar esta decisión y se evidencian tintes políticos", manifestó.

Este jueves el Tribunal Constitucional hizo público su fallo a favor de hábeas corpus presentado por la familia de Keiko Fujimori. Esta decisión se hizo pública el pasado lunes 25 de noviembre y con cuatro votos a favor y tres en contra.

Los magistrados que se pronunciaron a favor de revocar esta medida judicial fueron Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. Carlos Ramos Núñez se sumó a favor de la liberación a través de un voto singular, mientras que Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña votaron en contra del recurso.