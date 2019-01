El fiscal José Domingo Pérez, luego de ser removido del caso Lava Jato por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, indicó que no ha sido notificado de dicha decisión y mencionó que teme por la información en la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori.

"Me he visto en la obligación de retornar a la oficina del equipo especial en lo que corresponde a las investigaciones que se le sigue a la señora Keiko Fujimori toda vez que tengo que lacrar la puerta de ingreso porque hay información sensible e importante porque tengo temor que sea sujeto de algún tipo de sustracción", expresó anoche Domingo Pérez.

Sobre la decisión del fiscal de la Nación dijo que no se le ha notificado formalmente.



"He tomado conocimiento por los medios a través de la conferencia que ha realizado, me ha sorprendido porque no es usual que haya una conferencia de prensa para notificar a los fiscales sobre el cese de algún cargo, no es usual", dijo.

El fiscal manifestó que continuará con su labor hasta que me entreguen la resolución que deja sin efecto su designación en el equipo especial.

"Como ciudadano me siento indignado, como fiscal me sorprende que no se haya seguido una regularidad respecto a cesarme en la función, entiendo que una vez que me notifiquen en la resolución, juntamente con Rafael Vela, daremos algún pronunciamiento", expresó el fiscal.

Cabe recordar que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió cambiar a los fiscales a cargo del caso Lava Jato. El fiscal superior Frank Almanza Altamirano reemplazará a Rafael Vela como el coordinador del equipo especial, mientras que Marcial Páucar remplazará a José Domingo Pérez como fiscal provincial.