El exsocio de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Gerardo Sepúlveda, acudió al despacho del equipo especial Lava Jato para declarar por la investigación en su contra por el caso Westfield Capital, pero la diligencia para tomar su testimonio fue suspendida y reprogramada.

“No se llevó a cabo la diligencia. Es una decisión de la fiscalía”, fue lo que señaló ante Canal N Gerardo Sepúlveda tras abandonar la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima.

El empresario chileno, que llegó a Lima el domingo para acudir a las citaciones por el proceso que se sigue en su contra y contra PPK, acudió a la fiscalía al mismo tiempo que José Domingo Pérez sustentaba en audiencia su pedido para que se dicte impedimento de salida del país contra Sepúlveda como testigo por el caso Interoceánica Sur.

El abogado de Gerardo Sepúlveda, Percy García, reclamó en esta audiencia presidida por Richard Concepción Carhuancho que su defendido haya llegado al Perú para brindar su testimonio por las asesorías brindadas a Odebrecht, pero no se le haya querido recibir.

“El Ministerio Público ha programado para esta semana tres diligencias, una el lunes que era exhibición de documentos, una gran cantidad [...] Va a las 9 a.m. y ¿qué dice el Ministerio Público? No te puedo atender porque estoy ocupado en otras cosas. Y acabo de recibir información que hoy, que tenía que declarar a las 9 a.m., el Ministerio Público le ha dicho ‘no te voy a tomar declaración’”, indicó el abogado.

García aseguró que el exsocio de PPK está buscando brindar información sobre las consultorías que hizo, a través de Westfield Capital, sobre la Interoceánica Sur a Odebrecht, motivo por el cual está siendo requerido como testigo en la investigación contra Alejandro Toledo, y por el que es procesado junto a PPK en otra carpeta fiscal.

Luego de abandonar la sede de la fiscalía, Gerardo Sepúlveda acudió a la audiencia en la cual José Domingo Pérez sustentó su pedido de impedimento de salida del país.