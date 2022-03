José Cueto, congresista de Renovación Popular tiene dudas sobre la presentación del presidente Pedro Castillo ante el Pleno del Congreso, para discutir sobre la vacancia presidencial el próximo lunes 28 de marzo.

“Desde que inició este gobierno he dicho que no le creo al Sr. Castillo. [...] Ojalá que vaya el día lunes, yo sigo teniendo mis dudas”, sostuvo en Canal N.

Cabe señalar que, el pasado lunes, el Jefe de Estado comunicó que se dirigirá el próximo 28 de marzo ante el Congreso de la República para aclarar los cuestionamientos hacia su gestión tras aprobarse el debate de la moción de vacancia presidencial.

“Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir. No he venido a robar un centavo”, fueron las declaraciones del mandatario Castillo ante la prensa en su visita al colegio Niño Jesús de Praga (Chosica) por el regreso de clases presenciales.