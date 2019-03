Jorge Villacorta: "El respaldo y apoyo al gobierno de Martín Vizcarra es al 100%"

El secretario nacional de organización de Contigo [antes Peruanos por el Kambio], Jorge Villacorta, aseguró que la posición de la agrupación es de respaldo a la gestión del presidente Martín Vizcarra.

En diálogo telefónico con Canal N, indicó que la aclaración que hicieron sobre el manejo de los fondos durante la campaña presidencial del 2016, no fue para marcar una diferencia con el mandatario.

“Nuestras últimas declaraciones, cuando hicimos el distingo con el manejo de los fondos, se tomó como que había una diferencia. Puntualizamos quién manejó cada cosa en la campaña, pero el respaldo al gobierno, el respaldo a las políticas públicas, a los cambios estructurales, a la lucha contra la corrupción es al 100% de respaldo y apoyo al gobierno”, afirmó Villacorta.

Sin embargo, aseguró que su respaldo no significa que en el tema del manejo de los fondos no deban especificar que “fueron los invitados los que tuvieron el control y no los miembros del partido”.

Como se recuerda, un aspirante a colaborador eficaz en el caso del ‘club de la construcción’, reveló a la fiscalía que una empresa integrante de este grupo, que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, aportó 100 mil dólares a la campaña del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y que Martín Vizcarra fue testigo de este aporte.

“Nosotros respaldamos al gobierno, que tenga éxito y que toda la lucha anticorrupción tenga resultados efectivos, que el manejo de la gestión pública sea exitosa […] para el bien de las personas”, agregó Jorge Villacorta.

--Puntos de encuentro--

Por su parte, el congresista Salvador Heresi, secretario general de la agrupación, manifestó que desde el partido buscan encontrar puntos de encuentro con la bancada y con el Ejecutivo, con quienes aseguró, no ha habido una actitud de confrontación.

"Lo que hubo es una precisión en la parte del manejo financiero de la campaña en la que el partido ha hecho su deslinde, no ha habido por tanto confrontación con la gestión del presidente Martín Vizcarra. No hay oposición", aseveró en Andina.