El presidente del Jurado Nacional de Elección (JNE), Jorge Salas Arenas, anunció que -de manera excepcional- se harán públicas las deliberaciones de las actas observadas que pasarán a manos de la institución que preside para determinar su validez o invalidez.

Hasta el momento -al 97.814% de actas procesadas-se han remitido al JNE 1,395 actas. Si se considera que en cada acta hay 200 votos en promedio, se trata de 279,000 votos aproximadamente en evaluación.

“Se trata de mantener la serenidad y la calma. No por angustiarse, los problemas se van a resolver. Aquí lo que se trata que se produzca la determinación de los JEE respecto a los votos impugnados y de las actas observadas, solo estas últimas -en cuanto sean apeladas por los partidos políticos- irán al JNE para dilucidar lo pertinente. Ante ello hago público que el pleno del JNE a pedido de quien habla se a decidido hacer una excepción dentro del marco del artículo 25 de la ley del JNE para que las deliberaciones y votaciones sobre las actas observadas que fueran apeladas se vean públicamente también ”, dijo a RPP Noticias.

A reglón seguido, subrayó que se ha tomado esta decisión de manera excepcional debido al interés de la población. Las sesiones se transmitirán por el canal de tv del JNE y sus redes sociales.

Agregó que hacer públicas las deliberaciones del pleno del JNE sobre las actas observadas es algo inédito, que no se ha hecho en otros procesos electorales. “Se ha tomado la determinación unánime de esa forma”.

Respecto a las denuncias de presuntos fraudes vertidas por ambas fuerzas políticas (Fuerza Popular y Perú Libre), Salas Arenas afirmó que “todo acto indebido y violatorio a la ley y a los reglamentos que atenten contra la transparencia será objeto de las autoridades que corresponda”.

“El JNE no avala ningún tipo de irregularidad, procede con independencia y transparencia. Con imparcialidad y respeto a la voluntad de la colectividad. Lo que tenga que resolverse ante el JNE, se resolverá como se ha venido haciendo. Hablar de fraude es peligroso para el país y para la democracia a partir de un incidente o cinco ya que son más 85,000 mesas de sufragio, de modo que hablar de fraude es complicado. Habría que tener elementos suficientes ”, acotó.

Añadió que respeta las opiniones de los candidatos, pero “llamo a la serenidad. No sé quien se ha beneficiado de esta división y cree que el país se puede conciliar desde el odio, me parece que es un error muy grande ”.

-Actas observadas-

El presidente del JNE dijo que -hasta el momento- se no han llegado hasta el pleno del JNE apelaciones de partidos políticos sobre decisión del JEE respecto a las actas observadas.

“¿Cuánto tiempo toma el pleno en resolver? Lo que usted me pregunta es difícil de vaticinar, lo que si se puede precisar es que una vez que llegue se va a señalar una vista de causa que será al tercer día de haberse presentado la apelación”, añadió.

“Si llegan 1,200 actas -por ejemplo- no sé si se podrá resolver esta cantidad de actas en tres días. Hay que ponerlo sobre el tapete ya que hay resolverlas jurídicamente”, agregó.

Precisó que si es un asunto de sumatoria se puede resolver rápidamente, pero no es el caso ya que “no se trata de decir si o no, así no se resuelve una controversia electoral”.