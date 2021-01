El exministro Jorge Nieto, actual candidato N°1 al Congreso en Lima Metropolitana por Victoria Nacional, aseguró este domingo que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tuvo un “importante” rol en la crisis política que vivió el Perú durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Martín Vizcarra.

“En esta situación [de crisis política] ella [Keiko Fujimori] tuvo un rol muy importante, se hicieron los esfuerzos para poder lograr una comunicación”, sostuvo en una entrevista con ‘Cuarto Poder’.

“No he dicho que sea la única responsable, pero sin duda, ha sido una de las principales responsables. Hay razones históricas para esto, no es casual que en la etapa republicana cuando hemos tenido al Ejecutivo de un color y el Legislativo de otro color hayamos terminado en crisis”, señaló.

En esa línea, saludó que la candidata presidencial haya reconocido su responsabilidad en las confrontaciones políticas entre el Congreso y el Gobierno, y consideró que dicha actitud es “muy saludable”.

“Me alegra que después de todo este tiempo, la señora Fujimori haya podido hacer una evaluación, lamentablemente, en las circunstancias en las que le ha tocado hacerla”, indicó.

“Sería importante que revisara, en particular, [...] el discurso que ella dio al comienzo del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczysnki cuando anunció que gobernaría desde el Congreso. En la medida en que ella revise ese discurso que fue dicho por ella con gran convicción, estaríamos entrando, verdaderamente, en una autocrítica muy saludable para el país”, manifestó.

Este domingo, Keiko Fujimori reconoció su responsabilidad en la crisis política que ha vivido el país durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el de Martín Vizcarra.

En una entrevista a Cuarto Poder, la candidata presidencial dijo haber aprendido de “errores” y aseguró que tras su prisión preventiva ha llevado a cabo “un proceso de reflexión, de aprendizaje”.

“Creo que somos muchos los políticos que hemos tenido responsabilidad de lo ocurrido, nosotros no hemos sido gobierno. Se trabajó para darle gobernabilidad y se le dio todas las facultades que el gobierno de Kuczynski y Vizcarra solicitaron, pero es verdad que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación y eso impidió que se pudieran hacer muchas más cosas de lo que se tenía planificado”, declaró.