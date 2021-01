El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró este lunes que las Elecciones Generales 2021 deberían realizarse el domingo 11 de abril, tal como está programado, “salvo que la evidencia” muestre que hay una situación de riesgo frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“[¿Se deben hacer las elecciones el 11 de abril?] En principio sí, claro que sí, salvo que la evidencia nos lleve pues a darnos cuenta que hay un riesgo muy grande y ahí sí hay que pensar, en esas circunstancias, si ves una evidencia clara, en una postergación, pero hoy no tenemos una situación de esa naturaleza”, señaló en diálogo con Canal N.

Muñoz consideró que, desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se están tomando “todas las previsiones” necesarias a fin mantener la seguridad al momento del voto.

“Más aún si se están tomando todas las previsiones del caso que sean necesarias para que los ciudadanos puedan llegar con seguridad. Se han ampliado las elecciones, van a ser de 7 a.m. a 7 p.m., las primeras dos horas son para personas vulnerables, después cada uno va a poder ir a votar con el último dígito de su DNI, hay muchas ideas de esa naturaleza”, refirió.

Además, consideró que postergar las elecciones “sería un mal mensaje” y calificó de “incoherente” la posición del expresidente Martín Vizcarra, quien postula al Congreso por Somos Perú, respecto a que las elecciones no pueden realizarse el 11 de abril debido a la segunda ola de la pandemia.

“Me parece incoherente de parte del expresidente porque él dijo claramente en el mes de octubre del año pasado que las elecciones no se deberían aplazar y ahora está pidiendo un aplazamiento. Me da la impresión de que, por lo menos, no hay coherencia en el discurso. Lo que hay que hacer es garantizar las elecciones, pero garantizar también las medidas de bioseguridad para todos los ciudadanos”, manifestó.