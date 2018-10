Jorge Muñoz: “Si no tenemos presupuesto no vamos a poder trabajar”

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz dio sus primeras declaraciones, agradeciendo a sus electores y a la vez indicando que está tranquilo, y que luego se trasladará al Paseo Colón donde compartirá la virtual victoria con los integrantes de su partido.

Indicó que una de las primeras medidas será convocar al Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ya que este es una las principales preocupaciones de la ciudadanía.

De esta manera, mencionó que invitará a los demás candidatos para hacer un solo plan de gobierno municipal.

Presupuesto para Lima

Jorge Muñoz indicó que aún no ha conversado con el presidente, pero que si es muy importante hacer las coordinaciones con el Ejecutivo y el legislativo.“Si no tenemos presupuesto no vamos a poder trabajar.

"El que propone es el ejecutivo y va al legislativo”, expresó.

Con ello, mencionó que necesita los recursos para atender los proyectos de la ciudad.