Jorge Muñoz: "Luis Castañeda no nos abre las puertas de la Municipalidad de Lima"

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó que le escribió tres cartas al actual burgomaestre Luis Castañeda pidiéndole información sobre diversos temas importantes relacionados a la Municipalidad de Lima, como el presupuesto y el alza de los pasajes del Metropolitano. Sin embargo, no ha recibido una respuesta adecuada, afirmó.

Muñoz indicó que toda la información que su equipo ha podido recolectar hasta el momento la han obtenido de terceros como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Cofide, reuniones con los ministros y concesionarios del Metropolitano, entre otros.

“Le he pedido al señor Castañeda información como parte de está recolección documentaria que estamos haciendo. Le he escrito tres cartas al señor Castañeda y él me respondió que recién me abrirá la puerta (de la Municipalidad de Lima) cuando la proclamación esté debidamente consentida”, dijo el el electo burgomaestre durante una conferencia de prensa.

“Yo ya le abrí la puerta al próximo alcalde de Miraflores para que se vaya familiarizando y conociendo los papeles, para que vaya haciendo su análisis. Lo mismo le hemos pedido al señor Castañeda pero no nos ha abierto la puerta”, agregó.

Pese a todo, dijo esperar que en algún momento toda la información que su equipo posee pueda ser recogida por la actual gestión.

“Espero que esto sea recogido por el alcalde en ejercicio para que nos abra las puertas y que esas puertas nos permitan tener toda la información que requerimos en esos aspectos”, puntualizó en conferencia de prensa dos días después de haber sido proclamado alcalde de Lima Metropolitana por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE).