Jorge Muñoz: Como ciudadanos necesitamos muchos debates y ver cuáles son las mejores propuestas

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró este martes que la ciudadanía necesita escuchar debates entre los candidatos presidenciales por Perú Libre, Pedro Castillo y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para así conocer cuáles son las mejores propuestas para el país, que permitan su desarrollo.

“Nosotros, como ciudadanos, necesitamos muchos debates, necesitamos ver cuáles son las mejores propuestas. Propuestas, además, que respeten la institucionalidad, que nos permitan tener una visión de futuro, que podamos seguir creciendo, [...] buscando desarrollo no solamente a las ciudades sino el país. Ahí tiene que haber una oferta electoral de importancia y si se da esa oferta electoral de importancia, que las personas voten por quien tiene esa oferta”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Muñoz resaltó la importancia de que los aspirantes al sillón presidencial expongan sus propuestas de cara a la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

“Faltan prácticamente tres semanas, hay que pedirle a los ciudadanos que vean la mejor propuesta, pero también que los candidatos puedan exponer sus mejores propuestas. He escuchado que hay un candidato que está un poco renuente de poder hacer sus exposiciones o ir a debates”, dijo.

Además, consideró que no se debe esperar a “última hora” para definir una postura sobre alguno de los candidatos y precisó que los debates son los que permiten que uno pueda sentar una posición.

“Creo que uno tiene que formar posición, no hay que esperar a la hora nona, a la última hora para poder definir situaciones, hay que ir viendo y es evidente que a estas alturas del partido tenemos ya información, pero si hay alguien que no tiene una visión, para eso se necesitan los debates, pero lo que sí es importante es que tenemos que tomar posición, no podemos votar ni por el blanco ni por el viciado o no ir a votar, este es el momento de las definiciones”, señaló.

Finalmente, consultado sobre cuál será su postura para la segunda vuelta, manifestó que votará por quien ofrezca una “visión de crecimiento del país”.

“Yo no puedo expresarme por uno o por otro porque tengo que guardar neutralidad, pero tengo muy claro que hay que ir a votar por quien tenga una visión de crecimiento de país, no podemos votar por alguien que no nos ofrezca crecimiento, estabilidad, que amenace las instituciones. Esa es mi visión”, refirió.