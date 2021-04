El virtual congresista de Renovación Popular Jorge Montoya consideró este domingo que si el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, está apoyando la candidatura presidencial de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es porque advierte “el peligro” que “representa el comunismo”.

“Para que Mario Vargas Llosa esté apoyando a Keiko Fujimori es que él también ve el peligro que estamos viendo y conversando nosotros en este momento. Hemos llegado a un punto de no retorno”, sostuvo en diálogo con el programa ‘Agenda Política’.

“Si escogemos el comunismo, olvidémonos del país que conocemos, vamos a entrar a un país diferente en el que no existirá libertad de nada ni seguridad de nada”, señaló.

Montoya aseguró que su agrupación “no dialogará con el comunismo” y dijo creer que la situación que vive el país es “muy difícil”, No descartó, en esa línea, conversar con Keiko Fujimori.

“Pienso que hemos llegado a un punto crítico de inflexión y no reversible cualquiera de los caminos que se adopten. O escogemos la democracia, o escogemos la dictadura comunista, hemos llegado a ese punto porque el candidato del lápiz, para no decir su nombre, es comunista por más que quiera disfrazar y está guiado por Vladimir Cerrón, que también es comunista y enjuiciado por corrupción”, manifestó.

“No vamos a dialogar ni votar con el comunismo, de ninguna manera, ni vamos a hablar con él tampoco. Con el comunismo no se dialoga, ellos no creen en la democracia, ellos juegan con nuestros valores, allá quienes quieran caer en las garras de ellos, nosotros no vamos a caer, tenemos amplia experiencia en este tema”, añadió.

Jorge Montoya: "El que vota en blanco o viciado es altamente irresponsable"