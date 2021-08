El vocero alterno de Renovación Popular, Jorge Montoya, cuestionó este miércoles que el presidente Pedro Castillo haya realizado cambios en los comandantes generales en las Fuerzas Armadas (FF.AA).

Montoya dijo que normalmente, en los cambios de Gobierno no se cambian a los generales puesto que se trata de puestos del Estado y no del Poder Ejecutivo.

“No hay necesidad, no se necesitaba hacer cambios de comandantes generales en las Fuerzas Armadas, todos tienen techo de un año o un poco más”, sostuvo en RPP

“Normalmente, en los cambios de Gobierno no se cambian a los comandantes generales, continúan los mismos porque no son políticos, son puestos meritocráticos que pertenecen al Estado peruano, no al Gobierno de turno”, señaló.

Este martes, el Poder Ejecutivo designó al general EP Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en reemplazo del general EP César Astudillo.

Según la Resolución Suprema Nº 027-2021-DE, se dio por concluido el nombramiento de De La Torre Araníbar como Comandante General del Ejército del Perú, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Como se recuerda, el nuevo jefe del CCFFAA había sido designado en el máximo cargo en el Ejército Peruano el 31 de octubre del 2020 por el entonces presidente Martín Vizcarra y su ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.