El electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que en el próximo Parlamento buscarán hacer un frente con otras bancadas afines.

“En el Congreso vamos a tratar de hacer algún frente que nos permita afrontar las cosas que vengan dando gobernabilidades. No nos interesa quién sea el presidente. Nosotros estamos caminando en otro sentido”, señaló hoy en Exitosa.

“Vamos a reconocer el resultado electoral como lo hemos reconocido en la primera vuelta, pero vamos a mantenernos en el marco democrático que manda nuestra Constitución”, agregó.

Críticas

Asimismo, Montoya indicó que los presuntos “fraudes en mesa” que está denunciando Fuerza Popular en esta segunda vuelta electoral realizada el domingo 6 de junio también habrían ocurrido en la primera vuelta del 11 de abril.

“Las irregularidades han tenido una tendencia de crecimiento en la primera vuelta, en diferentes lugares, por error de materiales, por firmas falsas, por conteo de votos equivocado, pedimos que lo revisen, pero no aceptaron porque el procedimiento no lo permite. Consideramos que no era correcto el resultado”, aseguró esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Montoya señaló que estas irregularidades fueron detectadas por su agrupación política, pero a pesar de eso decidieron respetar los resultados de la primera vuelta.

“Ya veremos adelante cómo vamos a hacer para poder sustentar lo que venimos diciendo, pero respetamos el resultado electoral, porque creemos en la democracia y en las instituciones”, manifestó.