El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que su bancada promoverá una interpelación al ministro de Defensa, Walter Ayala, y que posteriormente impulsarán una censura en su contra luego que el excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, señalara que existieron presiones desde el Gobierno para que se realicen ascensos en su institución a los cuales se rehusó.

el legislador indicó que la interpelación se dará solo por ser parte del “procedimiento” pues, luego de lo revelado por el excomandante del Ejército, José Vizcarra, ya no hay necesidad de que haga más descargos.

“La he oído, felicito a Vizcarra, vamos a interpelarlo, ya no hay necesidad de que asista, ya esta clara la situación, vamos a interpelar y luego viene la censura. Cuando se quiere manipular a las Fuerzas Armadas basadas en personas y no en instituciones entramos en un túnel negro y peligroso. Vamos a presentar la moción hoy en a tarde”, dijo.

Con relación a esta situación, indicó que ya se han presentado este tipo de presiones en el pasado y que nunca se ha cedido a ningún pedido que vaya en contra de la meritocracia. “No es el primero que lo hace, siempre han dado recomendaciones y siempre se ha dicho que no”.

Lo dicho por Álvarez

Minutos antes, Vizcarra Álvarez había revelado que el ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, y el propio presidente Pedro Castillo, habían sugerido el ascenso de dos coroneles a los que no les correspondía por sus puntajes. Detalló que, luego de no ceder a estas insistencias, fue separado del cargo luego de tres meses de haber asumido. Vizcarra también afirmó que no se le explicaron los motivos de su separación.

“En primer lugar no es de mi agrado mencionar esto, pero luego de oír al ministro de Defensa, tengo la obligación de informar con la verdad, el principal problema es que el presidente ni el comandante general me informaron sobre mi pase a retiro. Si bien es cierto que puede elegir al comandante general, debería haber algún motivo o falta grave”, aseveró a RPP.

“El señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa [Walter Ayala] y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él [el secretario] nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó.