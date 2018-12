El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, dijo estar de acuerdo esta mañana con un posible retorno de Kenji Fujimori al Parlamento si es que este se apega a la norma.

Consideró que si se da el caso no habría “ningún problema” para que Fujimori Higuchi retome sus labores legislativas.

“Si los argumentos que ellos tienen no colisionan con el reglamento y la Constitución que es nuestra principal fuente digamos en la cual los congresistas somos sancionados. Yo creo que no habría ningún problema. […] [Si se apega a la norma] no tenemos porqué rechazar eso”, sostuvo Meléndez en diálogo con El Comercio.

Similar postura mostró la parlamentaria Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso). La legisladora consideró que la manera en cómo Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel fueron suspendidos “fue apresurada”. Indicó que si “de ella dependiera” los tres congresistas deberían retornar al Parlamento.

“La actuación de Fuerza Popular con relación no solamente a Kenji, sino a los otros dos congresistas de Fuerza Popular […] se actuó de manera apresurada y los 120 días se cumplieron. O sea, por mí dependiera, muchos no deberían regresar, pero justamente estamos exigiendo que se cumpla la ley, los reglamentos de cada una de las comisiones”, señaló al referido medio.

Como se recuerda, hace algunos días Maritza García (Cambio 21) afirmó que viene recolectando firmas para solicitarle al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que el líder su bancada, Kenji Fujimori, regrese al Parlamento, puesto que, según la legisladora se ha excedido el plazo de suspensión que establecen las normas. Agregó que en ningún estamento señala que él se deba apartar de sus funciones hasta el término de la investigación fiscal que el Ministerio Público viene realizando en su contra.