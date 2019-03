Jorge Castro: Congresistas cobran por gastos de representación todo el año

El último fin de semana se conoció que seis congresistas, entre ellos el no agrupado Jorge Castro, realizaron viajes al exterior en las fechas de semana de representación; sin embargo, pese a no haber visitado las regiones que representan o solo estar unos días, cobraron por dicho concepto.

En ese sentido, el Castro denunció en la víspera que 11 legisladores habrían recibido S/ 2,800 sin cumplir los fines que establece el reglamento del Congreso sobre dicha función parlamentaria y citó a Alberto de Belaunde (Bancada Liberal), Patricia Donayre (Unidos Por la República), Mauricio Mulder (APRA), Marco Arana (Frente Amplio), César Villanueva (APP), Daniel Salaverry (no agrupado), Manuel Dammert y Marisa Glave (Nuevo Perú), así como a Carlos Bruce, Janet Sánchez y Mercedes Aráoz (Peruanos Por el Kambio).

Para el congresista que representa Tacna, el problema de los pagos en la semana de representación tiene que ver con la administración del Parlamento, ya que hace falta una reglamentación.

"La semana de representación comenzó del 28 de mayo y el día 26 es el día que se conmemora la Batalla del Alto del Alianza que para nosotros es altamente histórico (...) Y yo no voy a decir que posterguen la ceremonia porque solamente entro desde el 28. Estuve en Tacna desde el 25 y regresé antes que termine mi semana. Estuve tres días", explicó hoy en ATV Noticias.

"El señor Marco Arana acude un día a Cajamarca, donde nunca casi asiste, y nadie lo toca. De igual forma, Marissa Glave va a Puno, que no es su lugar de origen. Entonces, ¿quién tiene más pecado? A ella nadie la fiscaliza, ni la denuncia. La señora Mercedes Aráoz que me diga todos los insultos que quiera a mi me enorgullece porque estamos dando en el meollo del asunto. Ella va a Cusco y ahora trata de justificar que la manda el presidente de la República", agregó.

Según dijo, los 36 representantes de Lima y dentro de ellos la vicepresidenta Mercedes Aráoz no asignan un presupuesto para agua o desagüe.

Al ser consultado si reciben todos los meses cheques por gastos de representación, Castro dijo que reciben de enero a diciembre reciben esta asignación, que con descuento es de s/ 2,800.

"También tenemos que investigar en los Ministerios. Ahí la situación es mucho mayor", comentó.