revelaciones en curitiba Jorge Barata: Odebrecht pagó US$ 1 millón a exfuncionario de Villarán para la campaña del No Barata señaló que el pago fue en efectivo. Afirma que los otros US$ 2 millones para la campaña se entregaron en reales en Brasil. Involucra en pagos a Gabriel Prado, otro exfuncionario de Villarán.

Se trata de dos inmuebles ubicados en el distrito de Miraflores de propiedad de la exalcaldesa Susana Villarán y del exfuncionario municipal José Miguel Castro como parte de las diligencias en las investigaciones que se les sigue (Foto: Andina). (Foto: Andina).