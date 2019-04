Jorge Barata: Odebrecht apoyó a Villarán para mantener Rutas de Lima por 30 años

Barata afirmó que aportaron a la campaña del No porque consideraron que Villarán era de la línea política de Humala. En total, se entregó US$ 1 en efectivo a José Miguel Castro y US$ 2 millones a Luis Favre y Valdemir Garreta en Brasil.



Susana Villarán Campaña de Susana Villarán en contra de la revocatoria recibió US$ 3,000, según testimonio de Barata. (Foto: Difusión) (Foto: Difusión)