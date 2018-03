Contenido exclusivo: Edición impresa

pagos Jorge Barata no dejó a nadie en pie En último interrogatorio reveló que Odebrecht entregó dinero para las campañas presidenciales de PPK, Keiko, Alan, Toledo y la no revocatoria de Villarán. Al menos habría destinado US$ 2.3 millones. Fiscalía espera ahora pruebas de la propia constructora brasilera.