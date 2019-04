Jorge Barata: Exsocias de Odebrecht sabían de las coimas por la Interoceánica

El exrepresentante en Odebrecht en Perú Jorge Barata ratificó ante la Fiscalía y Procuraduría que las exsocias peruanas de la constructora brasileña sabían del pago de coimas por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, según fuentes de Gestión.

Barata habría señalado que Jose Graña, de Graña y Montero; Fernando Castillo, de ICCGSA y Fernando Camet, de JJ Contratistas Generales, estuvieron al tanto de la distribución de sobornos para el expresidente Alejandro Toledo.

Se supo que los exsocios intentaron retirarse del consorcio porque consideraron que la cifra de la coima era muy alta, sin embargo, continuaron. Además, el testigo habría señalado que en el año 2009 en el acta de directorio, “todos ellos participaron y lo supieron de manera conjunta”.

“Fueron US$ 45 millones. Era la distribución oficial de utilidad. Al salir de la obra (Interoceánica) como resultado esos US$ 45 millones al final, pagaron US$ 31 millones a Joseff Maiman, y cobraron US$ 24 millones a los socios”, habría señalado Barata.