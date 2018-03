Jorge Barata confirmó entrega de dinero a representantes de Fuerza Popular

Luego de que concluyó el interrogatorio al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata , por parte del fiscal José Domingo Pérez, se supo que Barata aseguró haber entregado dinero para financiar las campañas de al menos 6 políticos.

Una de estas campañas fue la de Fuerza Popular en el 2011 a la cual se le habría entregado US$ 1,000,000 a través de los representantes de dicho partido Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del ex presidente Alberto Fujimori .

Además, se supo que se habría entregado otros US$ 200,000 al expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño Villena.

Ante esto, la abogada de Keiko Fujimori declaró a los medios de comunicación y confirmó lo que habría respondido Jorge Barata .

“En nuestro caso, habló de entregas a través de dos representantes del partido; sin embargo, ha sido muy claro en determinar que no hay prueba que pueda corroborar que habría hecho esto. También mencionó a Jaime Yoshiyama, al señor Augusto Bedoya (exministro) y nosotros vamos a pedir la respectiva declaración”, declaró.

Pese a ello, también afirmó que “ Barata ha sido muy claro y repetitivo en que nunca entregó dinero a Keiko Fujimori . Jamás hablaron de entrega, pedido o aporte a Keiko”.

Por otro lado, insistió en que Barata declaró haber financiado otras campañas como las del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2011 a través de la hoy embajadora de Perú en Gran Bretaña, Susana de la Puente con una suma de US$ 300,000; así como la campaña del Apra en 2006, a través de Luis Alva Castro, a quien se le habría entregado US$ 200,000.

Asimismo, se supo que Jorge Barata también habría confirmado la entrega de US$ 600,00 a Alejandro Toledo a través de Avi Dan On y la entrega de otro monto para la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.