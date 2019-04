Jorge Barata confirmó aporte de US$ 200,000 a campaña del Apra a través de Alva Castro

Jorge Barata, exsuperintendente en Perú de Odebrecht, ratificó ante el equipo especial del Caso Lava Jato -liderado por José Domingo Pérez- que la constructora aportó US$ 200,0000 a la campaña del Apra, a través de Luis Alva Castro.

Barata precisó que el dinero fue entregado al exministro Luis Alva Castro, a quien se le asignó el código 'Laque' en la Caja 2. De acuerdo, información de El Comercio, la brasilera depositó US$ 100,000 en dos armadas: US$ 60,000 a 'Laque' y US$ 40,000 al Apra.

Pero aún falta determinar donde fueron a para los US$ 100,000 restantes. Como se recuerda en junio de 2018, se abrió una indagación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra Alva Castro, por lo que pesa sobre el una orden de 18 meses de impedimento de salida del país.

Según la página del ONPE, Luis Alva Castro donó S/ 55.750 a la campaña presidencial del exmandatario, Alan García, que falleció el último miércoles 17 de abril.