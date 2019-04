Jorge Barata: Club de la Construcción estaba conformado por 15 a 20 empresas

El exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló a la Fiscalía y Procuraduría que el Club de la Construcción estaba conformado por 15 a 20 empresas, según fuentes de Gestión.

Barata habría señalado en Brasil que este cartel de constructoras habría existido desde el 2001 hasta el 2012. Es decir, este club se creó al término de gobierno de Alberto de Fujimori e inicio del mandato de Alejandro Toledo.

¿Qué era el club? “Sabía que había varias empresas que se habían agrupado y esas empresas se organizaban para turnarse en la contratación de las carreteras licitadas por Provías Nacional”, habría dicho el testigo.

Barata señaló que este club se repartía proyectos relativamente pequeños. “Cuando yo asumo no me gustaba el club, sí participábamos del club pero no teníamos mayores intereses. Nosotros comenzamos a participar en obras de mayor envergadura”, anotó.

El testigo habría dicho que este club lo habrían integrado las constructoras Graña y Montero, Obraina, Cosapi, ICCGSA, Andrade Gutiérrez, OAS, Grupo Plaza, Hidalgo e Hidalgo, CASA y San Martín , según fuentes consultadas.