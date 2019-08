La Comisión Especial encargada de la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se volverá a reunir el próximo lunes 26 de agosto para definir los plazos del nuevo proceso de selección.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, informó a los periodistas que el vocero de dicho grupo de trabajo será el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

"El próximo lunes nos vamos a volver a reunir. Todavía no [hay fecha para la convocatoria del nuevo proceso de elección]", dijo al término de la reunión en el Palacio Nacional de Justicia.

Lecaros también se mostró "absolutamente convencido" que el nuevo proceso de elección de los miembros de la JNJ se debe realizar en la mayor brevedad posible.

Cabe indicar que Jorge Alva Hurtado, integrante de la Comisión Especial, detalló que los candidatos que no aprobaron el examen de conocimientos en el primer concurso, podrán volver a postular.

"Esto (el proceso) es abierto, así lo dice la ley. Concurso público significa que todos se pueden presentar siempre y cuando cumplan con los requisitos", expresó a la Agencia Andina.

De otro lado, el titular del Poder Judicial dijo desconocer la supuesta suspensión de la orden de captura contra Adriano Pozo, sentenciado por intento de feminicidio contra Arlette Contreras.

“Desconozco totalmente. Todo el día he estado absolutamente ocupado y no he tenido tiempo de ver eso”, refirió Lecaros.