JNJ: Calendario para elección de candidatos estará listo a fines de julio o inicios de agosto

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, estimó que en la última semana de julio o en la primera de agosto tendrán listo el nuevo calendario para la elección de los representantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Informó que el Comité Especial encargado de la elección de los candidatos –del que él forma parte– está evaluando realizar una serie de cambios en el proceso, principalmente en el examen.

“Se le van a hacer modificaciones (al examen). Esto no es definitivo, pero creo que pued oadelantar que hay la intención, por lo menos mayoritaria de introducir problemas o casos, de modo que podamos hurgar sobre la lógica, la capacidad (de los candidatos)”, señaló en RPP.

Gutiérrez Camacho lamentó que el Estado no cuente con bases de datos que interactúen entre sí, ello al señalar que uno de sus principales inconvenientes ha sido el no poder contar con información a tiempo con respecto a los candidatos.

Como se recuerda, durante el primer proceso resultó electo el abogado Pedro Patrón Bedoya, pero no juramentó finalmente debido a que contaba con un proceso judicial en curso.

“Hoy vamos a tener tiempos más amplios para las tachas y cuestionamientos que pueda hacerse a candidatos”, sostuvo Gutiérrez Camacho.