El Jurado Nacional de Elecciones ( JNE) invocó a los representantes de las organizaciones políticas guardar el debido respeto al trabajo que realizan las instituciones del sistema electoral, en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año.

Subraya que en cada etapa del proceso electoral, el JNE procedió con estricta sujeción a la Constitución y a la normativa electoral, con el propósito de garantizar a las organizaciones políticas el derecho al debido proceso.

Todos los recursos que llegaron a esta instancia electoral, se anota, han sido atendidos bajo los parámetros de imparcialidad y objetividad que son fundamentales para la correcta impartición de justicia.

En este sentido, exhorta a los candidatos, organizaciones políticas y ciudadanos en general a mantener una conducta ecuánime, a fin de no afectar el proceso electoral en marcha.

El JNE refiere, asimismo, que los comicios del domingo pasado se desenvolvieron con normalidad en todo el país, salvo algunos incidentes que no afectaron los resultados.

Señala que se trató de un proceso realizado con todas las garantías de transparencia y eficiencia, situación que pudo ser atestiguada por los personeros de las organizaciones políticas y por la importante delegación de observadores internacionales que tomaron parte en estos comicios.

En consecuencia, el organismo rector del sistema electoral, que preside Víctor Ticona Postigo, afirma que los ciudadanos y fuerzas políticas deben confiar en que los resultados son fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las ánforas.

Como se recuerda, el congresista Mauricio Mulder arremetió contra el JNE y tildó al organismo electoral de "maldito", "corrupto" y "antiaprista" por la poca presencia del Partido Aprista en las Elecciones Municipales y Regionales 2018.

Al respecto, su colega de bancada Jorge del Castillo aseguró que no comparte lo dicho por Mulder. "No creo que sea ni corrupto ni antiaprista. No creo que merezca esos adjetivos y no lo comparto", señaló.