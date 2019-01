JNE: “Para el 2021 podría haber de dos a tres partidos nuevos”

Fernando Miguel Rodríguez Patrón, director nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brinda detalles de los avances en el proceso de inscripción de los partidos políticos.

¿Cuántos partidos políticos hay inscritos?

Hay 23 partidos.

Para las elecciones del 2021, ¿cuántos partidos políticos nuevos podrían sumarse a la lista de agrupaciones inscritas?

En una elección normalmente ingresan solo entre dos y tres partidos.

¿Cuántos partidos políticos están en proceso de inscripción ante el JNE?

Solo hay uno, que es el Partido Morado (liderado por Julio Guzmán.

¿En la página web se aprecia que 33 agrupaciones ya culminaron el proceso sin inscribirse? Es un alto número.

No todo proceso acaba con una inscripción.

¿Cuáles son las razones por las que no llegan a inscribirse?

Puede darse por varias razones. Por ejemplo, si se le realiza una observación y el partido no la levanta, se queda allí. Otro supuesto es que desista de seguir el proceso. También surge que a la fecha del cierre del registro electoral -que se da en las elecciones - no haya cumplido con reunir el número mínimo de firmas requeridas.

¿Y si para el cierre del registro el partido ya contaba con todas las firmas pero faltaban otros requisitos?

En ese caso se suspende el procedimiento y se reanuda una vez que se reinicie el registro.

¿Cuáles son los problemas más comunes que impiden que una agrupación culmine el proceso?

En términos generales, tanto para los partidos políticos como para movimientos, el mayor problema sin duda reside en la recolección del número de firmas. Demanda esfuerzo, dinero y logística. En segundo término, se encuentra la conformación de comités.

¿Cuántos comités se requiere tener para convertirse en partido político?

La ley establece que un partido político requiere que tenga comités en al menos la tercera parte del número de provincias del Perú y que estén ubicados en al menos las dos terceras partes del número de departamentos, es decir, 65 comités en 16 departamentos.

¿Cuántas firmas requiere un partido para inscribirse?

Para los partidos la ley establece que el 4% de total de electores de la última elección de carácter nacional - para las recientes fueron 733,716 . Como los últimos comicios los hemos tenido en octubre, el porcentaje va a tener que actualizarse en el corto plazo.

¿Cuándo se debe actualizar la cifra?

Lo debe aprobar el pleno del JNE. No solo se calcula para la inscripción de partidos políticos (…) Al no haber elecciones provinciales y distritales debe ser en enero.

¿Aquellas agrupaciones que deseen participar en las elecciones generales del 2021 hasta cuándo pueden hacer el proceso para convertirse en un partido?

Para poder participar en la elección deben estar inscritos a la fecha del cierre del registro y esta se da en la oportunidad en la que inscriban los candidatos al Congreso de esa elección. Aún no está aprobado el calendario, pero debe ser entre enero y febrero del 2021. Es prematuro.