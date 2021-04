El congresista Jim Ali Mamani, de la bancada Nueva Constitución, aseguró que su planteamiento para inhabilitar por diez años al expresidente Martín Vizcarra para que ejerza cargos públicos, como consecuencia del caso “vacunagate”, busca proteger al Estado de que una “persona peligrosa” pueda ejercer algún puesto y afectar así al país para “favorecer sus intereses”.

En la sustentación de su informe que fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente, el legislador señaló ante el pleno del Poder Legislativo que inhabilitar por diez años a Martín Vizcarra es una sanción “necesaria”.

“Esta sanción es necesaria porque, a través de este juicio político, no penal, ha quedado acreditado que le señor Martín Vizcarra infringió la Constitución, que el señor Martín Vizcarra no respetó el principio de igualdad ante la ley, que Martín Vizcarra como jefe de Estado no garantizó ni facilitó el acceso a servicios de salud”, aseguró el legislador.

“Es una persona peligrosa y que, si ejerce el poder, seguirá haciendo daño al país, la democracia y los ciudadanos”, añadió.

Mamani concluyó con este planteamiento su explicación sobre los motivos por los cuales considera que se debe aplicar una inhabilitación por diez años contra Martín Vizcarra, por ocho años contra la exministra de Salud Pilar Mazzetti y un año contra la excanciller Elizabeth Astete.

Esto, como consecuencia por haber recibido vacunas de Sinopharm del lote que fue enviado como una cortesía por el laboratorio chino para aplicar a personal vinculado a los ensayos de la fase 3 que se realizan en el Perú desde agosto del 2020.

El congresista de Nueva Constitución también mencionó que el Perú ha tenido un mal manejo de la pandemia del COVID-19 desde el gobierno de Vizcarra Cornejo, quien postuló al Congreso por el partido Somos Perú en los comicios que se realizaron el domingo 11 de abril.

“Desde nuestro punto de vista, las infracciones constitucionales que ha cometido el señor Vizcarra también han generado estos resultados devastadores para el país. Es una muestra que refleja lo peligroso que es que siga ejerciendo cargos públicos en el futuro porque, así como hizo mal uso del cargo par acceder a vacunas y protegerse antes que todos los peruanos, puede volver a ejercer su cargo para favorecer sus intereses”, aseveró.

#PlenoVirtual I El congresista @AliMamani10 sustenta el informe final de la Denuncia Constitucional 423 y 427 (acumuladas), contra el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.



📃https://t.co/wYT8XHq5kl pic.twitter.com/D3TjlSck8X — Congreso del Perú (@congresoperu) April 16, 2021

Mamani terminó asegurando que el juicio político contra Martín Vizcarra y las dos exministras o busca “afectar a nadie” sino proteger al Estado de personas que son “peligrosas para el sistema constitucional y, por lo tanto, un peligro para los ciudadanos”.

Según indicó la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, en declaraciones a Ideeleradio este jueves 15 de abril, si Martín Vizcarra es inhabilitado por el pleno en el debate que empezó hoy no podrá asumir el cargo de congresista si es que resulta electo en los comicios del 11 de abril.