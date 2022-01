El jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera, ahora ha pedido a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República reprogramar su citación.

A través de un oficio enviado al presidente de dicho grupo de trabajo, Héctor Ventura (Fuerza Popular), el titular del ente recaudador pidió ser citado la próxima semana, el día que lo estime conveniente.

“He tomado conocimiento que el día de hoy en la sesión de la Comisión que usted preside, algunos señores Congresistas habrían tomado a mal mi inasistencia. Por el contrario le reitero mi total respeto a la investidura del Congreso de la República y le solicito tenga a bien invitarme para asistir a su Comisión la próxima semana, el día que usted estime conveniente”, indicó.

Vera Castillo justificó su inasistencia en la sesión de hoy miércoles en la Comisión de Fiscalización porque se encontraría fuera de Lima, en una actividad programada con anticipación en el centro poblado de Casaracra, distrito de Paccha, provincia de Yauli.

Cabe indicar que la Comisión de Fiscalización acordó hoy volver a citar al titular de Sunat bajo apercibimiento de ser llegado de grado o fuerza, para que dé su testimonio por el caso de las supuestas presiones ejercidas por el exsecretario presidencial Bruno Pacheco sobre él.

La medida se adoptó luego que Vera Castillo anunciara ayer que no acudiría a la sesión de la Comisión de Fiscalización del y que se acogería a su derecho a guardar silencio.

El año pasado, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Bruno Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Vera, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.