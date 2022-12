El director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el general (r) EP Wilson Barrantes, se pronunció sobre la designación de Emilio Gustavo Bobbio como ministro de Defensa.

Barrantes Mendoza dijo que no tiene la necesidad de hacer las “pases” ahora que ambos trabajan para el Gobierno. Además, señaló que en declaraciones pasadas, él lo “mató” con sus palabras.

“Yo no tengo la necesidad de hacer pases con ninguno, yo simplemente cumplo con mi función y aquí la función que estamos llevando a cabo es estrictamente técnico y profesional”, manifestó en diálogo con Exitosa.

“En ese momento a ese señor lo maté con la palabra y mi verbo, ahí quedó. Con eso ya más adelante no necesito hacerle ningún juicio porque la historia nos va a juzgar a todos. Él es un adulto y yo soy una persona mayor, pero yo me siento satisfecho en el papel que he hecho como perito en defensa antes los procesos penales de mis compañeros de armas”, agregó.

Como se recuerda, el 7 de noviembre pasado, el ahora jefe de la DINI amenazó al nuevo titular del Ministerio de Defensa con ejecutarlo legal y penalmente por unas presuntas denuncias falsas que hizo en su contra.

En entrevista para el mismo medio, Wilson Barrantes se defendió ante lo dicho por Bobbio Rosas, quien lo acusó de los supuestos delitos de pornografía infantil, corrupción de funcionarios, estafa y otros.

“Si me está escuchando, ojalá que en su ser interno, por lo menos, opte por lo que hacen los caballeros y los varones: suicidarse. Cuando yo dije que lo iba a ejecutar, lo voy a ejecutar penalmente, lo voy a ejecutar judicialmente y lo voy a ejecutar moralmente y lo voy a fusilar para la historia porque este señor debe desaparecer porque lo que ha hecho es bajo”, declaró el ahora jefe de la DINI aquella vez para dicho medio.

